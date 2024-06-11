Диас высказался об интересе «Барселоны»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас высказался об интересе со стороны каталонской «Барселоны». Ранее ряд испанских источников сообщал о том, что колумбийский футболист интересен лично спортивному директору «сине-гранатовых» Деку.

«Я очень счастлив в «Ливерпуле». Это отличная команда. Я всегда хотел там играть, поэтому я очень счастлив и расслаблен. Сейчас не думаю ни о чём другом», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Диас в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 8 голами и 5 результативными передачами. 27-летний колумбиец выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года.