Владелец суперклуба АПЛ заинтересован в назначении Хави

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Англии. Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

Как стало известно источнику, в подписании испанского специалиста заинтересован владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. Бизнесмен рассматривает Эрнандеса в качестве замены Эрику тен Хагу.

«Красные дьяволы» провально выступили в минувшем сезоне Премьер-лиги, финишировав лишь на восьмом месте в таблице. «МЮ» скрасил неудачный сезон победой в Кубке Англии.

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