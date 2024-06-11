«Челси» открыт к продаже своего центрального защитника

Лондонский «Челси» не против продать своего центрального защитника Трево Чалобу в летнее трансферное окно. По информации от The Athletic, «синие» готовы выслушать предложения по трансферу англичанина.

В то же время источник сообщает, что сам Чалоба не намерен покидать «Челси» и видит своё будущее только на «Стэмфорд Бридж». У футболиста есть контракт, который истекает в 2028 году.

24-летний Чалоба прошлым летом мог покинуть «Челси» и перебраться в итальянскую Серию А. Также в услугах футболиста была заинтересована мюнхенская «Бавария». Трево в итоге остался в «Челси», так как получил травму.