У Родриго есть предложения от двух топ-клубов

Нападающий мадридского «Реала» Родриго имеет на руках предложения от двух топ-клубов. По информации от Marca, в услугах бразильского вингера заинтересованы «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».

Напомним, в новом сезоне у «Реала» станет на два нападающих больше – к клубу присоединиться Килиан Мбаппе, который подписал контракт на правах свободного агента. Также «сливочные» усилятся 18-летним Эндриком, который уже является игроком сборной Бразилии.

Ранее Родриго заявил о том, что не собирается покидать мадридский «Реал». Футболист говорил, что не боится конкуренции с новичками. Тем не менее, бразилец всё ещё имеет другие варианты для продолжения карьеры.