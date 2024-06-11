Руни: «Сака – это игрок, который способен изменить ход матча и добыть результат»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался об уровне правого вингера Букайо Саки, который готовится к чемпионату Европы. Напомним, на Евро-2020 футболист лондонского «Арсенала» запомнился не забитым пенальти в финале против сборной Италии.

«Он зацементировал место на правом фланге атаки сборной Англии. Букайо – игрок, который может изменить ход матча и добыть для вас результат. Он показывал фантастическую игру, особенно в последние пару лет», – цитирует Руни Afc Stuff.

Сака завершил минувший розыгрыш Английской премьер-лиги с 16 голами и 9 результативными передачами в 35 матчах.