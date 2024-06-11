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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шешко почти определился с будущим, игрок интересен топ-клубам АПЛ

11 Июня 2024 • 10:37 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко близок к тому, чтобы определиться со своим будущим. Напомним, словен интересен таким топ-клубам Английской премьер-лиги, как «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Челси».

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, высока вероятность того, что Беньямин останется в своём нынешнем клубе на второй сезон. Ранее сообщалось, что в контракте футболиста есть сумма отступных в районе 60 миллионов евро.

Шешко в дебютном сезоне в Бундеслиге отметился 14 голами и 2 результативными передачами. Ранее сообщалось, что 21-летний нападающему недавно получил от «РБ Лейпцига» предложение о новом контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
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