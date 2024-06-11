«Манчестер Юнайтед» определился с планами на Саутгейта

«Манчестер Юнайтед» определился с планами на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. По информации от Джона Кросса, манкунианцы видели в специалисте одного из приоритетных кандидатов на пост нового тренера.

Теперь же источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» решил не приглашать Саутгейта. В руководстве считают, что тайминг возможного назначения Гарета может навредить команде. Специалисту предстоит тренировать сборную Англии на чемпионате Европы, который закончится только в июле.

Не исключено, что нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг останется на своём посту на следующий сезон.