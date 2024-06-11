«Баварию» не пугает интерес других клубов к Пальинье

Мюнхенская «Бавария» спокойно относится к ситуации с интересом от других клубов в сторону полузащитника Жоау Пальиньи. По информации от журналиста Фабрицио Роано, у мюнхенского клуба есть договорённость с футболистом, который жаждет трансфера на «Альянц Арену».

Ранее сообщалось, что в услугах Палиньи заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги, но сам футболист хочет перейти именно в «Баварию». Главный тренер Венсан Компани одобрил кандидатуру опытного португальца.

28-летний полузащитник в минувшем розыгрыше чемпионата Англии записал на свой актив четыре гола и одну результативную передачу.