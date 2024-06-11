Амрабат хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат хотел бы остаться в своей команде на постоянной основе. По информации от Il Corriere dello Sport, марокканец не хочет возвращаться в «Фиорентину», а затем искать себе новую команду.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» арендовал Амрабата прошлым летом, но полузащитник не убедил руководство заключить сделку на постоянной основе. Софьян хорошо провёл последние матчи сезона, после чего появилась надежда на то, что марокканца всё же выкупят.

Напомним, Амрабат выиграл с «Манчестер Юнайтед» Кубок Англии. Контракт игрока с «Фиорентиной» истекает следующим летом.