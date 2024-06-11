«Ливерпуль» нашёл вратаря, который может заменить Алиссона

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, выступающий за «Валенсию», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным журналистов, в услугах 23-летнего вратаря заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру Георгия на случай расставания с Алиссоном Бекером. Бразильский голкипер может покинуть «красных» и перебраться в один из саудовских клубов.

Рыночная стоимость Мамардашвили оценивается в 35 миллионов евро. Срок трудового соглашения между грузинским игроком и «летучими мышами» истекает в конце июня 2027 года.