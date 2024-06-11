«Челси» покупает нового игрока в атаку - названо имя

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может перебраться в другой английский коллектив. Об этом рапортуют журналисты Givemesport.

Согласно данным источника, лондонский «Челси» провел переговоры с футболистом и договорился о подписании трудового соглашения. Стоит отметить, что трансферная стоимость Олисе составляет 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Майкл провел 19 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач. Трудовой договор 22-летнего француза с «орлами» рассчитан до лета 2027 года.