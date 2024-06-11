Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» покупает нового игрока в атаку - названо имя

11 Июня 2024 • 08:57 Комментировать

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может перебраться в другой английский коллектив. Об этом рапортуют журналисты Givemesport.

Согласно данным источника, лондонский «Челси» провел переговоры с футболистом и договорился о подписании трудового соглашения. Стоит отметить, что трансферная стоимость Олисе составляет 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Майкл провел 19 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач. Трудовой договор 22-летнего француза с «орлами» рассчитан до лета 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 В сборной Португалии высказались о Криштиану Роналду Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед» «Реал» решить продать форварда
«Реал» может потерять Беллингема Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл вратаря, который может заменить Алиссона
08:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает нового игрока в атаку - названо имя
08:50 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг может сменить «Тоттенхэм» на испанский топ-клуб
07:43 · Англия. Премьер-лига
Венгер рассказал, как хотел подписать Мбаппе в «Арсенал» 1
10 Июня
20:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Хюрцелер возглавит «Брайтон» слухи
20:15 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии взяла на Евро 38-летнего вратаря – известна причина официально
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать футболиста «Манчестер Юнайтед» 2
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» планирует подписать защитника «Челси»
19:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о Канселу: «Попытаемся найти лучшее решение»
19:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола надеется, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити»
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» обсудит с «Астон Виллой» переход бразильского игрока
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» определился с новым тренером слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» Джексон рискует пропустить начало летних сборов официально
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по Санчо слухи
13:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оставил пожелание новому тренеру «Барселоны» Флику
Все новости
Рекомендуем