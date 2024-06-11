Хёйбьерг может сменить «Тоттенхэм» на испанский топ-клуб

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг может сменить туманный Альбион на Испанию. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

В подписании 28-летнего датского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство испанского топ-клуба рассчитывает подписать хавбека в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Хёйбьерга оценивается в 18 миллионов евро.

Пьер-Эмиль является игроком «Тоттенхэма» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 39 поединков за лондонскую команду, в которых не отметился результативными действиями.