Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы – 2024.
«Фавориты – Испания и Германия. Что думаю по Англии? Они подбираются к победе. Им осталось сделать последний шаг. У англичан сейчас отличное поколение, у них прекрасная полузащита и нападение. Я сейчас работаю в Англии, поэтому мне интересно, как выступит команда», - передает слова испанского специалиста журналист Виктор Наварро в социальных сетях.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 одолела Англию.
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