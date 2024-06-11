Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия

«Фавориты – Испания и Германия. Что думаю по Англии? Они подбираются к победе. Им осталось сделать последний шаг. У англичан сейчас отличное поколение, у них прекрасная полузащита и нападение. Я сейчас работаю в Англии, поэтому мне интересно, как выступит команда», - передает слова испанского специалиста журналист Виктор Наварро в социальных сетях.