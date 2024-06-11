Венгер рассказал, как хотел подписать Мбаппе в «Арсенал»

«Я общался с родителями Мбаппе, пытался уговорить их. Однако «Монако» смог убедить Килиана продлить трудовой договор. Тогда родители дали ему хороший совет, он принял верное решение для своей карьеры», - передает слова французского специалиста портал Goal.com.