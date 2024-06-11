Венгер рассказал, как хотел подписать Мбаппе в «Арсенал»

Экс-рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Килиана Мбаппе в стан «канониров».
«Я общался с родителями Мбаппе, пытался уговорить их. Однако «Монако» смог убедить Килиана продлить трудовой договор. Тогда родители дали ему хороший совет, он принял верное решение для своей карьеры», - передает слова французского специалиста портал Goal.com.
В текущее трансферное окно Мбаппе сменил клубную прописку, перейдя из французского «ПСЖ» в мадридский «Реал» на правах свободного агента. 25-летний нападающий заключил с «королевским» клубом долгосрочное трудовое соглашение до лета 2029 года.
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