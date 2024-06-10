В ближайшее время немецкий специалист Фабиан Хюрцелер должен стать новым главным тренером «Брайтона». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, 31-летний Хюрцелер вступит в должность наставника в ближайшие 48 часов.

Ранее сообщалось, что в случае назначения Хюрцелера в «Брайтон» тренер станем самым молодым за всю историю Английской премьер-лиги.

В настоящий момент немец возглавляет «Санкт-Паули», который по итогам минувшего сезона вышел в Бундеслигу.

Напомним, в мае Роберто де Дзерби принял решение покинуть «Брайтон», после чего клуб занялся поиском нового тренера.