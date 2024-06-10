Сборная Англии взяла на чемпионат Европы в Германию опытнейшего Тома Хитона. Ныне этот голкипер – резервный вратарь «Манчестер Юнайтед», который совсем не может похвастаться обилием игровой практики в силу возраста.

Официальная соцсеть «трёх львов» отмечает, что Том не будет включён в заявку команды – в ней уже есть три голкипера – Джордан Пикфорд, Аарон Ремсдейл и Дин Хендерсон. Но 38-летний вратарь будет задействован в тренировках сборной. Отметим, что в минувшем сезоне Хитон совсем не играл за свой клуб.

На Евро сборная Англии в группе С сразится с командами Сербии, Дании и Словении.

Сборная Англии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит