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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сборная Англии взяла на Евро 38-летнего вратаря – известна причина официально

10 Июня 2024 • 20:15 Комментировать

Сборная Англии взяла на чемпионат Европы в Германию опытнейшего Тома Хитона. Ныне этот голкипер – резервный вратарь «Манчестер Юнайтед», который совсем не может похвастаться обилием игровой практики в силу возраста.

Официальная соцсеть «трёх львов» отмечает, что Том не будет включён в заявку команды – в ней уже есть три голкипера – Джордан Пикфорд, Аарон Ремсдейл и Дин Хендерсон. Но 38-летний вратарь будет задействован в тренировках сборной. Отметим, что в минувшем сезоне Хитон совсем не играл за свой клуб.

На Евро сборная Англии в группе С сразится с командами Сербии, Дании и Словении.

Сборная Англии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Том Хитон
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