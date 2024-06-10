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«Барселона» хочет подписать футболиста «Манчестер Юнайтед»

10 Июня 2024 • 20:11 Комментировать (1)

Молодой футболист «красных дьяволов» может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Transfer News, речь идёт о полузащитнике Кобби Майну, в его услугах заинтересована «Барселона». Отмечается, что каталонцы готовы предложить английскому клубу Рафинью и 8,5 млн фунтов стерлингов в обмен на Майну. В услугах игрока заинтересован лично новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 33 матчах, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
10 Июня 2024 в 20:33
Хватит писать всякий идиотизм...никого дороже 10 млн барса купить не может (это раз)...продавать Майну в здравом уме никто не станет (это два)
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