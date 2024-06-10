«Барселона» хочет подписать футболиста «Манчестер Юнайтед»

Молодой футболист «красных дьяволов» может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Transfer News, речь идёт о полузащитнике Кобби Майну, в его услугах заинтересована «Барселона». Отмечается, что каталонцы готовы предложить английскому клубу Рафинью и 8,5 млн фунтов стерлингов в обмен на Майну. В услугах игрока заинтересован лично новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 33 матчах, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.