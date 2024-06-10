«Бавария» планирует подписать защитника «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл может продолжить карьеру в другом клубе.

Как пишет в своих социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Бавария». Отмечается, что мюнхенский клуб серьёзно настроен подписать молодого игрока, который уже давно находится в списке интересов «Баварии». По информации Плеттенберга, в случае, если мюнхенцам не удастся купить защитника «Байера» Джонатана Та, то Колвилл будет лучшей альтернативой для «Баварии».

Напомним, ранее Колвилл попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы, который стартует в этом месяце в Германии.