Гвардиола — о Канселу: «Попытаемся найти лучшее решение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Жоау Канселу.

Минувший сезон португалец провел на правах аренды в «Барселоне».

— Мы поговорим с «Барселоной» и попытаемся найти лучшее решение. Если Жоау захочет остаться в «Барселоне», и клубы смогут договориться, то Канселу снова будет играть там, — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/24 Канселу появился на поле в 42 встречах с учетом всех турниров, в которых отличился четыре раза и стал автором пяти голевых передач.

Контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.