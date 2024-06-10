Гвардиола надеется, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Бернарду Силвы.

— В прессе ходит много слухов, но нам пока никто не звонил. Мы не получали звонков от «Барселоны» и других клубов. Силва — замечательный игрок. Я надеюсь, что он останется в «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Португальский хавбек выступает за «горожан» с 2017 года. В минувшей кампании он появился на поле в 49 встречах во всех турнирах, забил 11 мячей и записал в свой актив десять ассистов.

Действующее соглашение 29-летнего Силвы с «Манчестер Сити» рассчитано до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.