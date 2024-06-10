«Ювентус» обсудит с «Астон Виллой» переход бразильского игрока

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может перебраться в итальянский чемпионат.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время туринский клуб снова намерен обсудить с «Астон Виллой» возможную покупку 26-летнего футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Луис провёл 35 матчей, записал на свой счёт девять забитых мячей и сделал пять результативных передач на своих партнёров по команде. Его контракт с «Астон Виллой» действует до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется лондонский «Арсенал».