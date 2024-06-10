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«Лестер» определился с новым тренером слухи

10 Июня 2024 • 19:09 Комментировать

Стало известно, кого руководство «Лестера» хочет видеть на посту главного тренера команды.

Guardian Sport утверждает, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер является главным кандидатом на пост наставника «Лестера».

Ранее сообщалось, что «лисы» уже вступили в переговоры с 49-летним Поттером, который находится без работы с апреля прошлого года.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Лестер» занял первое место в турнирной таблице Чемпионшипа, сумев набрать 97 очков в 46 встречах. Это позволило команде вернуться в Английскую премьер-лигу спустя год после вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Грэм Поттер
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