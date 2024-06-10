Федерация футбола Сенегала сообщила о травме Николаса Джексона, форварда «Челси» в расположении национальной команды. Во время матча со сборной ДР Конго 6 июня Джексон повредил голеностоп. Обследование методом рентгена после игры выявило серьёзное повреждение связок.

Таким образом, Николас может не успеть к старту подготовки «синих» к новому сезону. Стартует она 24 июля в США.

Николас перебрался в «Челси» летом 2023 года из «Вильярреала». За прошедший сезон африканский футболист сумел забить 17 голов за свой клуб в рамках всех официальных турниров. 14 из них – в рамках Премьер-лиги.