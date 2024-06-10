«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с нападающим команды Джедоном Санчо.

Напомним, 24-летний футболист провел вторую часть минувшего сезона в аренде в «Боруссии» Дортмунд. Англичанину пришлось покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «красные дьяволы» собираются отпустить Санчо. В клубе считают, что в услугах игрока может быть заинтересована не только «Боруссия», поэтому руководство не собирается спешить, отмечает источник. Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» подробно изучит каждое предложение и выберет самое выгодное.

В составе «Боруссии» Санчо провел 21 матч в минувшем сезоне, забил три гола и записал в свой актив три ассиста.