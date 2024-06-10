Гвардиола оставил пожелание новому тренеру «Барселоны» Флику

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о смене наставника в каталонской «Барселоне». Вместо Хави Эрнандеса «сине-гранатовыми» будет руководить испанский специалист Ханс-Дитер Флик.
«Хочу пожелать Флику успехов и всего самого лучшего. Ему нужно помочь и дать время. Новому тренеру придется адаптировать свои схемы под имеющихся футболистов», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.
Напомним, что о назначении Флика было объявлено в конце мая. Немецкий специалист заключил с каталонским топ-клубом двухлетнее трудовое соглашение.
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