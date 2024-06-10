Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении в каталонскую «Барселону».

«Возвращение в «Барселону»? Эта дверь закрыта», - приводятся слова наставника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что Гвардиола занимал пост главного тренера «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда выиграла 14 трофеев.

С лета 2016 года 53-летний специалист занимает пост рулевого «Манчестер Сити». Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.

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