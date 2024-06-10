«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сразятся за нидерландского форварда

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты телеканала Sky Sports.

Согласно сведениям источника, 23-летний нидерландский форвард находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала». Помимо английских топ-клубов подписать Зиркзее хочет «Милан».

В прошедшем сезоне Джошуа провел 37 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и семь голевых передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 50 миллионов евро.