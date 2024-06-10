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«Мы будем отпускать тебя для игры в гольф»: новичок Первой лиги сделал «заманчивое» предложение Бэйлу

10 Июня 2024 • 09:14 Комментировать

Команда «Рексхэм» из Уэльса в прошлом сезоне заняла второе место во Второй английской лиги и получила повышение. В сезоне-2024/25 команда будет играть уже в Первой лиге.

Совледелец «Рексхэма» Роб МакЭлхенни сообщил, что сделал предложение бывшей звезде «Реала» Гарету Бэйлу, а «предложение все еще находится на рассмотрении».

Ранее Бэйл уже отклонял предложения этого клуба после завершения сезона-2023/24.

МакЭлехенни заявил, что делал предложение Бэйлу ещё в прошлом сезоне, и нынешнее предложение остаётся в силе. Функционер добавил, что клуб будет отпускать Бэйла для игры в гольф, когда ему понадобится отдохнуть. Даже если футболист будет приходить на тренировки раз или два в неделю, то всё равно получит игровое время в «Рексхэме».

Гарет Бэйл завершил карьеру в 2023 году. Это решение он принял после того, как помог сборной Уэльса выйти на первый в своей истории чемпионат мира, который в 2022 году прошёл в Катаре.


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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл АПЛ Рексхэм Первая лига Вторая лига ещё теги
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