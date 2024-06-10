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«Арсенал» повесил ценник на вратаря Ремсдейла

10 Июня 2024 • 09:09 Комментировать

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует инсайдер Алан Никсон.

Согласно сведениям журналиста, руководство «канониров» готово расстаться с игроком за 50 миллионов евро. Главный тренер команды Микель Артета сделал ставку на испанца Давида Райю, а потому не будет препятствовать продаже Ремсдейла.

В прошедшем сезоне Аарон принял участие в 11 поединках лондонского коллектива, в которых пропустил 12 голов. В трех встречах он сохранил ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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