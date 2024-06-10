Назван самый дорогой футболист с постсоветского пространства: Мудрик на втором месте, Мхитарян - пятый

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых дорогих игроков с постсоветского пространства за всю историю. Первое место занял грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро.

Второе место занимает хавбек сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик. Ценник этого футболиста в 2023 году составлял 60 миллионов. Третьим стал бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко. Нападающего оценивали в 51 миллион. Далее расположились Александр Зинченко (42 млн) и Генрих Мхитарян (37 млн).

Самым дорогим среди россиян стал Александр Головин. Полузащитника «Монако» оценивали в 30 миллионов в 2018 году.