Назван самый надёжный защитник АПЛ: ван Дейк занял второе место, Диаш - четвёртый

Журналисты портала Give me Sport составили рейтинг самых надежных защитников по итогам минувшего сезона Английской премьер-лиги. Первое место в списке занял представитель лондонского «Арсенала» Вильям Салиба.

На второй строчке рейтинга расположился центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, а третьим стал футболист «Манчестер Сити» Джон Стоунс.

В топ-10 также попали: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Габриэль («Арсенал»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед») и Свен Ботман («Ньюкасл»).

По итогам сезона АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити», второе место занял «Арсенал», а третье – «Ливерпуль».