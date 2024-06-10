Ван Галь высказался о преемнике Клоппа в «Ливерпуле»

Экс-тренер «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь высказался о назначении нидерландского специалиста Арне Слота на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Слоту будет непросто в качестве преемника Клоппа. Но он хороший специалист. Его можно назвать одним из лучших тренеров Нидерландов. Думаю, «Ливерпуль» сделал правильный выбор», - передает слова ван Галя Sportskeeda.

Напомним, по завершении сезона-2023/2024 пост главного тренера «Ливерпуля» покинул немецкий специалист Юрген Клопп. Под его руководством мерсисайдский коллектив финишировал на третьем месте в таблице Английской премьер-лиги.