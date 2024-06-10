Владелец «Ромы» хочет купить клуб АПЛ - известно название

Бизнесмен Дэн Фридкин, который является владельцем «Ромы», заинтересован в приобретении английского «Эвертона». Об этом рапортуют журналисты BBC.

Американец хочет согласовать эксклюзивное соглашение о покупке 94 процентов акций нынешнего владельца клуба Фархада Мошири. Между сторонами должны состояться переговоры.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Эвертон» выступил неудачно. Мерсисайдский коллектив финишировал лишь на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата страны. Пост главного тренера «ирисок» занимает 52-летний британский специалист Шон Дайч.