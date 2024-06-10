Линекер: «Не понимаю, чем Салиба не устраивает Дешама»

Бывший английский футболист Гари Линекер признался, что его удивляет отношение Дидье Дешама к Вильяму Салиба.

23-летний центральный защитник играет ключевую роль в «Арсенале» и считается одним из лучших на своей позиции в Премьер-лиге, однако Дидье Дешам, как ожидается, не доверит звезде «канониров» место в основе сборной Франции на Евро-2024.

«Салиба не очень нравится тренеру сборной, не так ли? Он сказал, что в его игре есть вещи, которые его не устраивают. О чём же речь? Он забивает мало голов? Не обводит по четыре-пять соперников? Я не знаю. Интересно, в чём дело. Это забавно. Каждый тренер видит в каком-то игроке что-то, чего мы, возможно, не можем видеть со стороны», – цитирует HITC Линекера.