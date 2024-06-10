Агуэро: «Всё ещё чувствую радость, когда пересматриваю свой гол в ворота «КПР»

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что легендарный чемпионский гол в ворота «КПР» до сих пор вызывает у него бурные эмоции.

Аргентинец забил «рейнджерам» на 94-й минуте поединка последнего тура АПЛ-2011/12. Этот гол принёс «горожанам» победу в матче (3:2) и первое за 44 года чемпионство.

«Я очень горжусь тем, чего добился в «Манчестер Сити», и тот гол навсегда останется в моей памяти. Сейчас, когда я уже ушёл из футбола, я пересматриваю этот эпизод и всё ещё испытываю радость», – приводит City Xtra комментарии Агуэро, выступавшего за «Сити» с 2011 по 2021 год и ставшего лучшим бомбардиром в истории клуба.