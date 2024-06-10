Агуэро назвал самого совершенного игрока нынешнего «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, кого считает лучшим в команде на сегодняшний день.

Аргентинец вновь отметил Фила Фодена, которого уже расхваливал в прошлом. Англичанин провёл выдающийся сезон и был признан лучшим игроком завершившегося розыгрыша АПЛ.

«Я обратил внимание на Фодена ещё тогда, когда он только начинал тренироваться с основой в 16-летнем возрасте. Он был ребёнком, но уже в то время было понятно, что он может преуспеть в Премьер-лиге.

Думаю, у Фила невероятное будущее в «Манчестер Сити». Я считаю его самым совершенным игроком команды на данный момент», – приводит City Xtra слова Агуэро.