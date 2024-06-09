Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселоне» придётся отказаться от одной из трансферных целей

09 Июня 2024 • 22:48 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас вряд ли перейдёт в «Барселону» текущим летом.

«Сине-гранатовые» рассчитывают усилить атаку, и именно колумбиец считался приоритетной кандидатурой для клуба. По заявлениям журналиста Тони Хуанмарти, «Барселоне», похоже, придётся отказаться от идеи подписания Диаса – на сегодняшний день сделка попросту невозможна из-за финансовых ограничений каталонского гранда. Судя по всему, вице-чемпионы Испании переключатся на Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

Контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года, а его стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 75 млн евро.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Атлетик Бильбао Луис Диас Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал», а «Спартак» нового голкипера отыскал: главные трансферы и слухи недели Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру в 34 года
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0
Спортивные новости
Алькарас в пяти сетах победил Зверева и выиграл «Ролан Гаррос» Терещенко: «Бобровский – один из претендентов на звание лучшего игрока сезона» Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» придётся отказаться от одной из трансферных целей
22:29 · Англия. Премьер-лига
Почеттино вряд ли возглавит «Манчестер Юнайтед»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Легендарный игрок «Ливерпуля» попал в больницу с серьёзной болезнью
21:50 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пальиньи в «Баварию»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Будущее Шешко определится до начала Евро-2024 – на игрока претендует топ-клуб АПЛ
20:45 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум поставил Слота в один ряд с Клоппом и Моуринью
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Бетису» интересен полузащитник «Тоттенхэма»
18:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил, за какую сумму продаст Санчо
18:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг вернулся из отпуска – его могут уволить из «Манчестер Юнайтед»
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается решить судьбу тен Хага на новой неделе
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ведёт переговоры по игроку «Челси»
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нашёл тренера — он станет самым молодым в истории АПЛ слухи
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет бороться за полузащитника сборной Англии
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тухель встретился с владельцем «Манчестер Юнайтед» слухи
15:16 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты условия возможного трансфера Пальиньи в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем