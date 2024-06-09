«Барселоне» придётся отказаться от одной из трансферных целей

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас вряд ли перейдёт в «Барселону» текущим летом.

«Сине-гранатовые» рассчитывают усилить атаку, и именно колумбиец считался приоритетной кандидатурой для клуба. По заявлениям журналиста Тони Хуанмарти, «Барселоне», похоже, придётся отказаться от идеи подписания Диаса – на сегодняшний день сделка попросту невозможна из-за финансовых ограничений каталонского гранда. Судя по всему, вице-чемпионы Испании переключатся на Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

Контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года, а его стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 75 млн евро.