Почеттино вряд ли возглавит «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» не планируют назначать Маурисио Почеттино вместо Эрика тен Хага.

Будущее нидерландца остаётся неясным – его могут уволить в скором времени. Одним из главных кандидатов на замену нынешнему наставнику «красных дьяволов» назывался Маурисио Почеттино. По обновлённой информации журналиста Джейсона Бёрта, вероятность назначения аргентинца в настоящий момент очень невелика. Судя по всему, клуб предпочитает другие кандидатуры.

Маурисио Почеттино в мае покинул лондонский «Челси», в котором работал с прошлого лета.

Контракт Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года.