Легендарный игрок «Ливерпуля» попал в больницу с серьёзной болезнью

Легендарный футболист английского «Ливерпуля» Алан Хансен попал в больницу из-за серьёзного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба, выражая поддержку экс-игроку.

«Мысли всех в «Ливерпуле» с нашим легендарным бывшим капитаном Аланом Хансеном, который в настоящее время находится в больнице с серьёзной болезнью», - говорится в сообщении пресс-службы «красных».

В составе «Ливерпуля» Алан Хансен восемь раз становился чемпионом Англии в период с 1979 по 1990 год. Как игрок «красных» Хансен выигрывал и другие трофеи, в частности три кубка европейских чемпионов.