Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пальиньи в «Баварию»

«Бавария» остаётся главным претендентом на полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью.

Рулевой мюнхенского гранда Венсан Компани полностью одобрил сделку – бельгиец считает, что португальский хавбек очень поможет его команде, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Тренеру также известно о желании самого Пальиньи совершить переход, который едва не состоялся ещё прошлым летом.

По некоторым данным, «Бавария» уже договорилась с самим 28-летним игроком. Теперь клубу необходимо согласовать условия трансфера с «Фулхэмом».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость опорника «дачников» в 55 млн евро.