Будущее Шешко определится до начала Евро-2024 – на игрока претендует топ-клуб АПЛ

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко остаётся в числе трансферных целей лондонского «Арсенала».

«Канониры» считают себя фаворитами в борьбе за 21-летнего футболиста, за которым также следят другие гранды европейского футбола. В то же время, согласно данным RMC Sport, вполне возможно, что Шешко скоро подпишет новый контракт с «РБ Лейпцигом». Агенты словенского форварда хотят, чтобы будущее их клиента определилось до начала чемпионата Европы.

Беньямин Шешко отметился 18 забитыми голами в 42 матчах прошедшего сезона. Трансферная стоимость игрока «красных быков» оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.