Вейналдум поставил Слота в один ряд с Клоппом и Моуринью

Экс-футболист «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум сравнил нового наставника «красных» Арне Слота с Юргеном Клоппоп и Жозе Моуринью.

«Я могу сравнить его с Клоппом и Моуринью, а затем сказать, что Слот того же уровня. Да, сейчас он вступает в совершенно другой мир, другую лигу, но это не значит, что он не может работать так же здорово, как в «Фейеноорде», — цитирует бывшего хавбека английского клуба Mirror.

Напомним, что Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

Что касается «Ливерпуля», то он завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.