«Бетису» интересен полузащитник «Тоттенхэма»

Полузащитник Джовани Ло Чельсо может вернуться в чемпионат Испании. Ожидается, что 28-летний аргентинец покинет «Тоттенхэм», и на этом фоне интерес к игроку проявляет «Бетис». В то же время журналист Маттео Моретто пишет в социальных сетях о том, что переговоры пока не находятся в продвинутой стадии.

В своё время Ло Чельсо уже выступал за «Бетис». В 45 официальных матчах за этот клуб аргентинский футболист записал на свой счёт 16 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Джовани Ло Чельсо в 16 миллионов евро. Действующий контракт аргентинца рассчитан до середины 2025 года.