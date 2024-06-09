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«Бетису» интересен полузащитник «Тоттенхэма»

09 Июня 2024 • 18:56 Комментировать

Полузащитник Джовани Ло Чельсо может вернуться в чемпионат Испании. Ожидается, что 28-летний аргентинец покинет «Тоттенхэм», и на этом фоне интерес к игроку проявляет «Бетис». В то же время журналист Маттео Моретто пишет в социальных сетях о том, что переговоры пока не находятся в продвинутой стадии.

В своё время Ло Чельсо уже выступал за «Бетис». В 45 официальных матчах за этот клуб аргентинский футболист записал на свой счёт 16 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Джовани Ло Чельсо в 16 миллионов евро. Действующий контракт аргентинца рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бетис Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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