«Манчестер Юнайтед» решил, за какую сумму продаст Санчо

«Манчестер Юнайтед» хочет продать вингера Джедона Санчо в летнее трансферное окно. Как стало известно BBC Sport, «красные дьяволы» продадут Санчо независимо от того, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне. При этом манкунианцы хотят выручить за 24-летнего игрока 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро).

Как известно, в прошлом году у Санчо произошёл конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Как следствие, в зимнее трансферное окно футболист на правах аренды перебрался в дортмундскую «Боруссию». С тех пор в 21 матче Санчо забил три гола и отдал три голевых паса.