Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»

Известный немецкий тренер Томас Тухель решил не продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед» после встречи, состоявшейся недавно. Об этом в социальных сетях сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Тухель не планирует становиться рулевым «Манчестер Юнайтед». Более того, немец хочет сделать перерыв и не принимать никакую команду этим летом.

В то же время отмечается, что «красные дьяволы» скоро определятся с будущим Эрика тен Хага, тренирующего команду уже два года.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинул должность главного тренера «Баварии». Команда завершила футбольный год без трофеев.