Тен Хаг вернулся из отпуска – его могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вернулся из отпуска. Об этом рассказывает The Times.

У тен Хага было время отдохнуть после непростого сезона. «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на восьмой позиции в Премьер-лиге, но при этом в конце мая смог обыграть «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Таким образом, в следующем сезоне «красные дьяволы» будут выступать в еврокубках.

Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» примет решение по будущему тен Хага на новой неделе. Слухи связывают клуб с Томасом Тухелем, покинувшим «Баварию» несколько недель назад.