«Манчестер Юнайтед» собирается решить судьбу тен Хага на новой неделе

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не определился с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага. Как стало известно Daily Mail, финальное решение «красные дьяволы» собираются вынести на новой неделе.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» уже думает о возможном назначении нового тренера. Появилась информация о встрече Томаса Тухеля с владельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Тухель ранее уже работал в Англии с «Челси».

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции. При этом «красные дьяволы» смогли выиграть Кубок страны и за счёт этого пробились в еврокубки.