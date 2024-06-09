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«Манчестер Юнайтед» собирается решить судьбу тен Хага на новой неделе

09 Июня 2024 • 17:55 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не определился с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага. Как стало известно Daily Mail, финальное решение «красные дьяволы» собираются вынести на новой неделе.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» уже думает о возможном назначении нового тренера. Появилась информация о встрече Томаса Тухеля с  владельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Тухель ранее уже работал в Англии с «Челси».

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции. При этом «красные дьяволы» смогли выиграть Кубок страны и за счёт этого пробились в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Тухель Эрик тен Хаг ещё теги
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17:55 · Англия. Премьер-лига
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