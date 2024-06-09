«Эвертон» ведёт переговоры по игроку «Челси»

Нападающий Армандо Броя может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Бен Джейкобс, переговоры с «Челси» по форварду ведёт «Эвертон». Мерсисайдцы изо дня в день контактируют с «пенсионерами», обсуждая возможность трансфера 22-летнего албанца. Речь может пойти о сделке на 30 миллионов фунтов (примерно 35 миллионов евро).

Вторую часть сезона 2023/2024 Броя провёл в «Фулхэме» на правах аренды. В восьми матчах за «дачников» нападающий ни разу не смог забить.

Отметим, что Армандо Броя является воспитанником академии «Челси».