Главный тренер немецкого «Санкт-Паули» Фабиан Хюрцелер в ближайшее время должен возглавить «Брайтон». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, стороны устно договорились о заключении трудового соглашения, однако «Брайтону» еще предстоит согласовать сумму компенсации с «Санкт-Паули» за Хюрцелера.

Утверждается, что немецкий тренер может стать самым молодым в истории Английской премьер-лиги. На данный момент Хюрцелеру всего 31 год, но его тренерская карьера начала еще восемь лет назад.

По итогам прошедшего сезона Хюрцелер вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу.