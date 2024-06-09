«Манчестер Юнайтед» будет бороться за полузащитника сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» изучает свои варианты на трансферном рынке. Как сообщает The Sun, «красным дьяволам» нужен полузащитник Эберечи Эзе, представляющий «Кристал Пэлас». Манкунианцы будут участвовать в гонке за 25-летним игроком, которого оценивают в 60 миллионов фунтов (70 миллионов евро).

Отметим, что Эберечи Эзе попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024. За «Кристал Пэлас» полузащитник выступает с конца августа 2020 года. С тех пор Эзе провёл во всех соревнованиях 124 официальных матча, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.